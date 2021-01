Foot - PSG

PSG : Pochettino justifie son choix inattendu avec Verratti !

Publié le 8 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

Après le match nul du PSG contre l'ASSE (1-1), Mauricio Pochettino est revenu sur la prestation de Marco Verratti positionné en numéro 10.

Placé dans un rôle de numéro 10, inhabituel pour lui au PSG, Marco Verratti a semblé à l'aise. « Mon positionnement ? Oui c’était une consigne du coach ! On savait que Saint-Étienne joue bas, on s’y attendait. C’est pour ça qu’on n’avait pas besoin de trois milieux pour sortir le ballon. Je me suis trouvé bien. Le coach m’a donné un peu de liberté petit à petit. Je pouvais aller chercher le ballon plus bas, surtout en première mi-temps », confiait-il après le nul contre l'ASSE (1-1). Il s'agit donc du premier choix tactique important de Mauricio Pochettino qui semble satisfait.

Pour Pochettino, Verratti «un meneur de jeu, pouvant jouer très libre»