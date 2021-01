Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte pourrait définitivement se refermer pour Messi...

Publié le 8 janvier 2021 à 19h30 par A.C.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi pourrait claquer la porte à la fin de la saison, avec le PSG et Manchester City prêts à l’accueillir les bras ouverts.

En Catalogne, on ne parle que de ça. L’avenir de Lionel Messi est au centre des débats, surtout après un été passé par l’Argentin à trouver le meilleur moyen pour se libérer du contrat qui le lie au FC Barcelone. Mais ce contrat se termine en juin prochain et pour le moment, une prolongation ne semble pas encore à l’ordre du jour. D’ailleurs, la situation semble surtout bloquée par les élections pour la présidence du Barça, qui auront lieu le 24 janvier prochain. Chaque candidat à sa position sur le dossier Messi, certains prêts à tout pour le garder, d’autres qui demandent un sacrifice de la star de 33 ans. Mais cette situation a surtout alerté les clubs européens. N'importe qui rêverait de pouvoir recruter Messi, mais il y en a deux qui semblent pouvoir en être capables. Le premier est le Manchester City de Pep Guardiola, l’autre est le Paris Saint-Germain de son ancien coéquipier Neymar. Il semblait y avoir une troisième solution pour Messi, mais elle semble désormais totalement compromise...

Messi, la fin des rêves de l’Inter

Il s’agit de l’Inter, qui l’année dernière semblait être en position de force grâce à ses surpuissants investisseurs de Suning. Mais la récente crise a totalement changé les choses. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , l’Inter serait sur le point de se faire racheter par BC Partners, un fond d’investissement européen. Cela pourrait notamment totalement remettre en question la politique du club. Fini le rêve Lionel Messi et toute opération comportant des grosses dépenses ! L’Inter devrait désormais avoir un projet axé sur l’achat de joueur à fort potentiel, avec des salaires faibles ou moyens, que le club pourra ensuite revendre avec une belle plus-value à la clé.

Guardiola et Neymar s’arrachent Messi