Mercato - PSG : Neymar va réussir un coup légendaire avec Messi !

Publié le 8 janvier 2021 à 8h45 par A.M.

Alors que Neymar n'a pas caché son intention de rejouer avec Lionel Messi, l'insistance de la star brésilienne aurait fini par convaincre La Pulga. Le numéro 10 du FC Barcelone souhaiterait désormais rejoindre le PSG.

Il y a quelques semaines, Neymar lâchait une bombe qui a rapidement fait le tour du monde. Le Brésilien affichait sa volonté de voir Lionel Messi le rejoindre au PSG. « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », confiait-il au micro d' ESPN Argentine . Interrogé sur cet appel du pied, Lionel Messi reconnaissait d'ailleurs être régulièrement en contact avec Neymar : « Nous trois avec Luis, moi avec lui, ou moi avec Luis, tous les jours (...) On devrait demander à Neymar pourquoi il a dit que nous allions jouer ensemble. Nous avons un groupe WhatsApp avec lui et Luis Suárez . »

Neymar aurait convaincu Messi de le rejoindre au PSG