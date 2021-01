Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, City… Le plan machiavélique de Leonardo pour Messi !

Publié le 8 janvier 2021 à 6h45 par Th.B.

Le licenciement de Thomas Tuchel semble avoir été incité par les résultats de l’entraîneur allemand et les problèmes qu’il avait avec Leonardo. Cependant, le directeur sportif du PSG et les hauts représentants prépareraient le terrain pour Lionel Messi.

En raison de son attaque déguisée à Leonardo dans les derniers jours du mercato estival concernant le recrutement du PSG ainsi que sa déclaration surprenante à Sport1 quelques heures avant le match face à Strasbourg le 23 décembre dernier qui a finalement scellé son avenir, Thomas Tuchel a été licencié le jour du réveillon de Noël avant d’être remplacé par Mauricio Pochettino. Cependant, la nomination de Pochettino ne serait pas qu’une volonté sportive et serait liée à l’énorme opération Lionel Messi.

«Ils ont viré Thomas Tuchel et nommé Pochettino pour essayer d’être plus attractifs pour Lionel Messi»