Mercato : PSG, Manchester, MLS… La guerre est déclarée pour Lionel Messi !

Publié le 6 janvier 2021 à 20h30 par Th.B.

Que ce soit au niveau du PSG ou de Manchester City, on envisagerait de jouer sa carte à fond pour Lionel Messi. Néanmoins, la Major League Soccer ne serait pas une option à écarter, même à court terme.

« Une arrivée de Messi ? Le père Noël m'a déjà offert un cadeau en me permettant de retrouver ce club et d'entraîner une telle équipe. J'en profite pour remercier le président Nasser et Leonardo de nous donner cette possibilité. On sait qu'avec les grands clubs comme Paris il y a beaucoup de rumeurs, là on vient juste d'arriver, on va essayer de s'adapter, on verra plus tard pour les rumeurs » . À l’occasion de sa conférence de presse de présentation mardi, Mauricio Pochettino jouait la carte de la sûreté lorsqu’il fut interrogé sur le dossier Lionel Messi. Le contrat de la star du FC Barcelone court jusqu’en juin prochain et ne devrait pas être renouvelé. Journaliste pour SPORT , Guillem Balague a récemment assuré sur les ondes de la BBC que l’Argentin avait pris sa décision : il quittera le Barça à la fin de la saison bien que le futur président élu le 24 janvier prochain, aura la possibilité de tenter d’inverser la tendance lors d’une discussion avec Lionel Messi. Selon Sky Sports , Lionel Messi serait une véritable option prise en considération par le PSG. En effet, que ce soit Leonardo ou le vestiaire du Paris Saint-Germain, la potentielle arrivée de Messi serait vue d’un bon oeil. Cependant, une source proche du PSG aurait assuré qu’il était encore trop tôt dans l’esprit du club parisien pour réellement se pencher sur le dossier Lionel Messi. Du côté de Manchester City, tout se mettrait en place.

Le PSG dans la discussion Manchester City aurait un coup d’avance

Toujours selon les informations récoltées par Sky Sports , Manchester City pourrait bien avoir d’ores et déjà distancé le PSG dans la course à la signature de Lionel Messi. La cause ? Une promesse faite entre le capitaine du FC Barcelone et l’entraîneur des Skyblues Pep Guardiola, de rapidement retravailler ensemble à l’Etihad Stadium. Leurs intérêts se croiseraient. Pep Guardiola n’a plus jamais gagné la Ligue des champions depuis son départ du FC Barcelone en 2012 lorsque Messi compterait s’engager dans un projet gagnant, le Barça étant en pleine reconstruction. En outre, le City Football Group permettrait au capitaine du FC Barcelone de vivre son rêve d’évoluer en Major League Soccer à terme, le New York City FC étant affilié à Manchester City. Cependant, le challenge américain pourrait intervenir plus tôt que prévu pour Messi.

Le rêve américain très proche ?