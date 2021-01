Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’espoir est-il permis pour Pochettino avec Kane ?

Publié le 8 janvier 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que Pep Guardiola semble en pincer pour Harry Kane, Manchester City n’aurait quasiment aucune chance de recruter le buteur de Tottenham. Pour le PSG, le sort n’en serait pas encore jeté. Explications.

Comme The Independent l’a assuré ces derniers jours, le PSG aurait des vues sur Harry Kane, et particulièrement Mauricio Pochettino. L’ancien coach de Tottenham est depuis samedi dernier officiellement l’entraîneur du PSG. Et le technicien argentin ne ferait pas une croix sur Kane et sur une éventuelle offensive pour l’attirer au Paris Saint-Germain. Cependant, la presse anglaise a récemment fait savoir que Manchester City serait également dans le coup, l’équipe entraînée par Pep Guardiola étant à la recherche d’un nouvel attaquant pour remplacer Sergio Agüero. Néanmoins, le vice-champion d’Angleterre ne serait pas une menace pour le PSG dans le feuilleton Harry Kane.

Kane à City, peu probable, la chance du PSG ?