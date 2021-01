Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est très mal embarqué avec cette pépite !

Publié le 7 janvier 2021 à 11h15 par H.G.

Alors que le PSG aimerait parvenir à un accord pour faire signer à Daniel Labila son premier contrat professionnel, le club de la capitale serait dans une position indélicate dans ce dossier.

La question des départs de jeunes joueurs libres de tout contrat est un un problème récurrent au PSG ces dernières années. L’été dernier déjà, le club de la capitale n’est pas parvenu à conserver Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, tous deux partis au terme de leur contrat aspirant respectivement au Bayern Munich et à l’ASSE. Logiquement, les dirigeants du PSG ne voudraient plus voir ce scénario se reproduire et, dans cette optique, ils aimeraient convaincre Daniel Labila de parapher son premier contrat professionnel au sein de son club formateur. Toutefois, le cas de l’attaquant de 17 ans serait loin d’être aisé à en croire les derniers échos parus dans la presse…

Daniel Labila se dirigerait vers un débat libre !