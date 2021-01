Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme annonce du clan Camavinga sur son avenir !

Publié le 8 janvier 2021 à 8h30 par D.M.

Agent d’Eduardo Camavinga, Jonathan Barnett a évoqué l’avenir du milieu de terrain de Rennes, courtisé par le Real Madrid.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec Rennes, Eduardo Camavinga devrait être au centre de l’actualité lors du prochain mercato estival. Le jeune international français de 18 ans figurerait sur les tablettes des plus grands clubs européens à l’instar du PSG ou encore du Real Madrid qui espérait le recruter cet été. Le club espagnol a dû revoir ses plans en raison de la crise du Covid-19 et prévoirait de tenter le coup lors du prochain mercato estival. Camavinga serait la priorité de Zinédine Zidane au milieu de terrain et pourrait bien prendre la direction de l’Espagne à la fin de la saison. Agent du joueur, Jonathan Barnett s’est prononcé sur l’avenir de son protégé et a assuré qu’il n’avait entamé aucune discussion avec les équipes intéressées.

« Aujourd’hui il est sous contrat avec Rennes. Donc on n’a aucun contact avec d’autres clubs »