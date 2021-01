Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert envisageable pour ce joueur du Barça ? La réponse !

Publié le 8 janvier 2021 à 7h45 par T.M.

Selon les dernières informations en provenance d’Espagne, le PSG serait intéressé par Emerson, latéral droit du FC Barcelone actuellement prêté au Betis Séville. Peut-on alors imaginer une arrivée du Brésilien dès cet hiver ?

Malgré Alessandro Florenzi et Colin Dagba, le PSG pourrait bien se mettre en quête d’un nouvel arrière droit. D’ailleurs, Leonardo aurait visiblement déjà lancer les premières manoeuvres. En effet, selon les informations d’ Estadio Deportivo , des renseignements auraient été pris à propos d’Emerson. A 21 ans, le Brésilien appartient au FC Barcelone, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2024, mais est prêté jusqu’à la fin de la saison au Betis Séville. A première vue, cet intérêt pour Emerson serait pour le prochain mercato estival, mais il ne serait pas exclu qu’une offensive soit lancée dès cet hiver.

La porte est-elle ouverte ?