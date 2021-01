Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce de Ter Stegen sur son avenir

Publié le 8 janvier 2021 à 7h00 par A.D.

Désireux de poursuivre son aventure au FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen a prolongé son contrat jusqu'en juin 2025 au mois d'octobre. Alors qu'il vient de jouer son 250ème match avec l'écurie blaugrana, le gardien allemand a réaffirmé son intention de s'inscrire sur la durée en Catalogne.

Après de longs mois de rumeurs, Marc-André Ter Stegen a fini par trouver un accord avec le FC Barcelone. Au cours du mois d'octobre, le gardien de 28 ans a donc mis fin à toutes les incertitudes en paraphant un nouveau contrat avec le club catalan. Désormais lié au Barça jusqu'en juin 2025, Marc-André Ter Stegen ne compte pas faire ses valises de sitôt. Alors qu'il vient de disputer son 250ème match sous les couleurs du FC Barcelone, l'international allemand a confirmé son désir de perdurer en Catalogne.

«J'ai renouvelé mon contrat récemment parce que je veux continuer ici»