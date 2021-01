Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel négocie déjà un renfort pour la saison prochaine !

Publié le 8 janvier 2021 à 5h30 par T.M.

Malgré une première partie de saison compliquée à l’ASSE, Panagiotis Retsos aurait tout de même tapé dans l’oeil de Claude Puel. Au point que l’entraîneur des Verts souhaiterait déjà prolonger le prêt du Grec.

Durant le dernier mercato estival, l’ASSE s’est finalement séparée de Wesley Fofana, parti à Leicester. Dans le Forez, on s’est alors activé pour remplacé le défenseur central et Panagiotis Retsos a notamment rejoint l’effectif de Claude Puel. A 22 ans, le Grec a été prêté par le Bayer Leverkusen, mais pour le moment, les performances de Retsos sont loin d’être satisfaisantes. D’ailleurs, après cette première partie de saison compliquée, il a été question déjà d’un possible départ durant ce mois de janvier. En réalité, la situation serait bien différente en coulisse.

« Puel aime son profil »