Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le suspense est à son comble pour Memphis Depay !

Publié le 8 janvier 2021 à 6h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain à l’OL et figurant dans le viseur du FC Barcelone depuis l’été dernier, Memphis Depay semblerait être bien parti pour honorer son contrat à Lyon. Cependant, tout reste possible !

Ces derniers jours, Jean-Michel Aulas a utilisé son compte Twitter afin d’envoyer un message clair à son capitaine Memphis Depay. Alors que le contrat de l’international néerlandais qui est la pièce-maîtresse de la première partie de saison de l’OL court jusqu’en juin prochain, le président de l’Olympique Lyonnais a incité Depay à prolonger son contrat dans ce joli message. « Merci Memphis pour tout ce que tu réalises comme footballeur avec notre OL. Tu es ici chez toi et tu es aussi un homme d’exception qui montre l’exemple, l’ambition. Tu restes tant que tu le souhaites ! ». De son côté, le buteur de l’OL qui a inscrit un doublé mercredi soir face à Lens (3-2) a laissé planer le doute concernant son avenir. « Je suis concentré sur ce que je fais ici. Je ne veux pas encore faire de déclaration parce que je me sens bien ici. Je ne veux pas faire de langue de bois. Mais si le coach continue de me sortir quand je marque deux buts, alors peut-être que je dois bientôt partir (rires). Je l'ai déjà dit, je suis heureux ici. On a une grande équipe, j'aime beaucoup le président, on verra ce qu'il se passe. Mais le président et moi savons ce qu'il s'est passé lors des 4 dernières saisons. Continuons et profitons de ma présence ici pour le moment. Et peut-être à la fin de la saison. Concentrons nous sur le match de samedi. (...) C'est tout ce que j'ai à dire ». Au micro de Canal+ , Memphis Depay se montrait alors mystérieux après la victoire lyonnaise sur le club lensois. Mais que faut-il en penser ?

Memphis Depay parti pour… rester ?