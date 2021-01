Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un candidat à la présidentielle prêt à tout pour conserver Messi ?

Publié le 8 janvier 2021 à 13h15 par La rédaction

Alors que le contrat de Lionel Messi se termine en juin 2021, le FC Barcelone semble prêt à tout pour ne pas voir partir la star argentine. L'un des candidats à la présidence du club catalan a déjà pensé à un plan du côté des États-Unis.

Le 24 juin prochain, un nouveau président prendra la tête du FC Barcelone après la démission de Josep Maria Bartomeu avec, comme dossier à régler, l'inévitable cas Lionel Messi. Alors que l'Argentin n'est lié au club catalan que jusqu'en juin prochain et qu'il a clairement exprimé son envie de découvrir la MLS, il va falloir batailler pour le convaincre de prolonger son contrat. Pour cela, certains candidats à la présidentielle du Barça se disent prêts à tout pour retenir Messi, qui attend notamment qu'on lui propose un projet sportif intéressant. Projet qui serait déjà planifié par l'un des candidats, Xavi Vilajoana, qui souhaiterait se baser sur les envies d'Amérique de Messi pour le conserver.

Barcelone prêt à racheter une franchise de MLS pour Messi