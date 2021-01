Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme bombe lâchée sur une arrivée de Sergio Agüero !

Publié le 8 janvier 2021 à 9h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester City, Sergio Agüero serait la priorité de Mauricio Pochettino pour le recrutement estival du PSG.

Cette année plus que jamais, le marché des joueurs en fin de contrat devrait animé. Crise sanitaire oblige, les clubs vont faire le forcing pour se renforcer sans débourser la moindre indemnité de transfert. Le PSG n'échappera pas à la règle et cible plusieurs joueurs de renom dont le contrat arrive à échéance à l'issue de la saison. C'est le cas de David Alaba, Sergio Ramos ou encore Lionel Messi. Trois dossiers colossaux qui sont encore plus sur le devant de la scène depuis le 1er janvier. Et pour cause, tous les joueurs dont le contrat prend fin en juin prochain ont le droit de négocier avec le club de leur choix afin de s'y engager libre pour la saison prochaine. Conscient de la situation, Mauricio Pochettino pourrait bien réclamer un autre énorme coup à 0€ à Leonardo.

Agüero serait la priorité de Pochettino !