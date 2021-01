Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a identifié son premier coup magistral !

Publié le 8 janvier 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino a déjà de grandes ambitions pour le recrutement du club parisien. Et sa priorité pour l'été prochain se nommerait Sergio Agüero, dont le contrat à Manchester City prend fin en juin prochain.

Alors que Leonardo a décidé de se séparer des services de Thomas Tuchel, c'est Mauricio Pochettino qui a été nommé sur le banc du PSG pour remplacer le technicien allemand. Et l'arrivée du technicien argentin coïncide avec le début du mercato d'hiver qui pourrait voir débarquer certains renforts. Pochettino souhaiterait ainsi récupérer certains de ses anciens joueurs à l'image de Dele Alli (Tottenham) et Christian Eriksen (Inter Milan) qui n'entrent pas dans les plans de José Mourinho et Antonio Conte. Mauricio Pochettino a d'ailleurs récemment évoqué ses intentions sur le mercato : « Bien sûr que je suis content. Je suis content de l’effectif que l’on a. Évidemment, on doit apprendre à se connaître. On va découvrir avec le temps ce dont on a besoin. C’est un système ouvert. Dans n’importe quel club, on cherche toujours à améliorer l’effectif . » Mais le nouvel entraîneur du PSG voit plus loin.

Agüero, la priorité de Pochettino

En effet, Mauricio Pochettino travaillerait déjà sur le recrutement estival. Et selon les informations de Bruno Satin, l'entraîneur du PSG a fait du recrutement de Sergio Agüero sa priorité. Il faut dire que le contrat de l'attaquant de Manchester City prend fin en juin prochain et que les discussions pour prolonger sont au point mort. « À la fin de saison, manifestement, et ça ça a fait partie des discussions lorsque Mauricio Pochettino est venu, c’est de savoir de quelle façon on peut faire bouger l’effectif. Il y a un joueur qui lui plaît beaucoup et qu’il aimerait bien voir venir au PSG et qui de surcroît sera libre au mois de juillet prochain c’est (Sergio) "Kun" Agüero qui naturellement est Argentin et que Mauricio Pochettino connaît très bien et a naturellement suivi lorsqu’il était en Angleterre », assure l'agent de joueurs sur le plateau du Late Football Club .

La clé pour attirer Messi ?