Mercato - PSG : QSI prépare une mini-révolution au PSG !

Publié le 8 janvier 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG est confronté à de nombreux départs libres de ses jeunes ces dernières années, la direction francilienne aurait l’intention de corriger le tir dans les prochains mois. Ainsi, en plus de négocier avec ses pépites afin de les convaincre de rester à Paris, les champions de Ligue 1 en titre devraient restructurer en profondeur leur centre formation dans les mois à venir.

Les dossiers Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche sont restés dans les mémoires de bon nombre d’observateurs des jeunes du PSG. En effet, alors que les deux joueurs arrivaient au terme de leur contrat aspirant, le club de la capitale s’est montré incapable de les convaincre de signer leur premier contrat professionnel au sein de leur équipe formatrice. Ainsi, les deux hommes ont respectivement rejoint le Bayern Munich et l’AS Saint-Etienne, tandis que ce double départ a porté un coup à la crédibilité du projet du PSG avec ses jeunes. Logiquement, la direction francilienne ne veut plus voir ce scénario se reproduire, et c’est dans cette optique qu’Angelo Castellazzi s’activerait en coulisses afin de prolonger ou faire un signer un premier contrat professionnel aux éléments sur lesquels le club compte le plus d’après RMC Sport . Seulement voilà, à en croie le média français, cela serait loin d’être la seule action que le PSG prévoirait vis à vis de son centre de formation.

Dix entraîneurs et membres du staff sont en fin de contrat

Et pour cause, RMC Sport explique tout simplement que de grands bouleversements pourraient intervenir au sein du centre de formation parisien. En effet, une large restructuration y serait prévue l’été prochain, puisque dix entraineurs ou membres de staff arriveront au terme de leur contrat en fin de saison, des U19 aux U14 en passant par les U17, u15 et U15. Pour l’instant, la plupart des éducateurs du PSG concernés seraient sans nouvelles de la direction parisienne, et tous ne se feraient guère d’illusions quant à leur sort comme l’aurait confié un membre de l’académie parisienne à RMC Sport : « Soit nous n’aurons pas de prolongation, soit le PSG va attendre la dernière minute pour être en position de force et proposer des contrats sans qu’on puisse vraiment négocie. Cela crée un sentiment d’abandon et surtout personne ne se projette ».

Zoumana Camara pourrait devenir entraîneur chez les jeunes