Mercato - Barcelone : Départs, arrivées… Koeman fait de grosses annonces sur le recrutement !

Publié le 8 janvier 2021 à 17h30 par La rédaction

Présent en conférence de presse ce vendredi, Ronald Koeman s’est prononcé sur le recrutement hivernal du FC Barcelone. Malgré les difficultés économiques rencontrées par le club culé, le Néerlandais espère du mouvement, dans le sens des arrivées mais également des départs.

Pour son premier mercato à la tête du FC Barcelone l’été dernier, Ronald Koeman n’a pas pu apporter tous les changements espérés, la faute aux difficultés économiques rencontrées par le club culé. Ainsi, le Barça s’est séparé de plusieurs joueurs, à l’instar de Luis Suarez ou Ivan Rakitic, sans pour autant pallier ces nombreux départs. Pourtant, Ronald Koeman avait quelques pistes, et voulait notamment mettre la main sur Georginio Wijnaldum et Memphis Depay, deux joueurs qu’il a côtoyé en sélection néerlandaise. Les deux joueurs restent dans son viseur, tout comme Eric Garcia, qui disposerait déjà d’un accord avec les Blaugrana. Reste toutefois à savoir si le défenseur central débarquera cet hiver ou l’été prochain, lorsque son contrat prendra fin avec Manchester City.

« Le recrutement, c’est important cette saison »

De nouveau interrogé ce vendredi en conférence de presse sur le mercato hivernal du FC Barcelone, Ronald Koeman n’a pas revu sa position et espère toujours des renforts afin de réaliser une seconde partie de saison bien meilleure, mais le coach catalan est conscient que cela ne sera pas facile. « Le recrutement, c’est important cette saison car nous avons besoin de plus de concurrence et de plus d’efficacité. Mais je comprends la situation du club. Si ce n'est pas possible, ça ne l'est pas. Et nous attendrons l'année prochaine. (...) Il est préférable d'avoir un président dès que possible, car cela nous permettra de parler. Mais si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas », a-t-il indiqué. Des départs faciliteraient néanmoins la tâche de Ronald Koeman, et ce dernier semble en avoir conscience.

« Les joueurs sur lesquels je ne compte pas le savent déjà »