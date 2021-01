Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid et le Barça font irruption dans un dossier chaud de Pochettino !

Publié le 8 janvier 2021 à 17h15 par A.C.

Mauricio Pochettino, coach du PSG, pourrait voir une de ses pistes se compromettre en ce début de mercato hivernal.

Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino, plusieurs noms sont annoncés dans le viseur du Paris Saint-Germain. C’est notamment le cas de certains anciens joueurs du nouveau coach parisien ! Deux notamment, puisque la presse italienne parle de Christian Eriksen et de Dele Alli. Le premier est en échec à l’Inter et pourrait rebondir au PSG, tandis que le second ne satisfait pas José Mourinho et pourrait donc être prêté en cet hiver.

Eriksen proposé au Real et au Barça