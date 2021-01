Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a une grosse ouverture avec Agüero !

Publié le 8 janvier 2021 à 16h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester City, Sergio Agüero sera la priorité de Mauricio Pochettino pour la saison prochaine. Et cela tombe bien, le Kun serait disposé à écouter les offres du PSG.

Bien décidé à renforcer l'effectif du Paris Saint-Germain dans les prochains mois, Mauricio Pochettino aurait fait de Sergio Agüero sa priorité. « Bien sûr que je suis content. Je suis content de l’effectif que l’on a. Évidemment, on doit apprendre à se connaître. On va découvrir avec le temps ce dont on a besoin. C’est un système ouvert. Dans n’importe quel club, on cherche toujours à améliorer l’effectif », expliquait ainsi Bruno Satin sur le plateau du Late Football Club . Et le PSG aurait bien un coup à jouer dans ce dossier.

Aguero va écouter les offres !