Mercato - PSG : Nouvelle bombe de la presse espagnole sur Kylian Mbappé !

Publié le 8 janvier 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Les discussions entre le PSG et Kylian Mbappé au sujet d’une prolongation de contrat seraient à l’arrêt. L’avenir de l’attaquant parisien demeure de plus en plus incertain, alors que le Real Madrid préparerait une offensive lors du prochain mercato d’été.

« On parle, on parle. On a envie de parler, je pense que lui aussi a envie de discuter. C'est normal. Arrive le moment d'avoir une idée plus claire par rapport à son futur. On parle tranquillement, ça avance bien, on a fait des pas en avant par rapport à 10-15 jours. On va continuer » indiquait Leonardo le 5 décembre dernier au sujet de la prolongation de Kylian Mbappé. Un dossier brûlant au sein du club parisien, qui devrait, à coup sûr, marquer le prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le champion du monde est à un tournant dans sa carrière. Agé de 22 ans, l’attaquant parisien pourrait décider d'allonger son bail avec le club de la capitale et ainsi prolonger son aventure à Paris ou alors quitter la Ligue 1 afin de rejoindre un club étranger.

Mbappé et Leonardo ne discuteraient pas d'une prolongation

L’ancien joueur de l’AS Monaco voudrait obtenir des garanties sportives de la part de ses dirigeants avant de choisir la direction qu’il prendra. Mais à en croire la presse espagnole, les négociations au sujet de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé seraient actuellement à l’arrêt. Selon les informations du journaliste José Alvarez, divulguées lors de l’émission El Chiringuito , l’attaquant parisien ne discuterait pas de la signature d’un nouveau contrat avec Leonardo. Ainsi, un départ cet été serait loin d’être exclu selon les médias espagnols. OK Diario indiquait même il y a quelques jours que Kylian Mbappé n’avait nullement l’intention de rester au PSG la saison prochaine. L’attaquant considérerait que son aventure parisienne touche à sa fin et serait prêt à rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato estival.

Le plan du Real Madrid se déroulerait sans accroc