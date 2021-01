Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valère Germain adresse un message très clair à André Villas-Boas !

Publié le 8 janvier 2021 à 15h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Valère Germain était présent en conférence de presse ce vendredi et il en a profité pour faire le point sur sa situation.

Dans les prochaines semaines, l'Olympique de Marseille va devoir gérer la situation contractuelle de plusieurs joueurs. Et pour cause, au sein de son effectif, le club phocéen voit de nombreux contrats arriver à échéance. Le cas le plus tendu concerne évidemment celui de Florian Thauvin. Mais ce n'est pas le seul. Jordan Amavi, Kostas Mitroglou et Valère Germain sont dans le même cas. Et depuis le 1er janvier, ils sont tous autorisés à négocier avec les clubs de leur choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Une situation qu'a d'ailleurs évoqué Valère Germain en conférence de presse.

Germain ne compte pas partir cet hiver...

« Je suis suis focus sur le quotidien parce qu'on a quelque chose de bien à aller chercher ensemble. Ce serait bénéfique pour tout le monde. Je suis en fin de contrat, je n'ai pas reçu d'offre de la part de l'OM, ni d'autres clubs. Pourquoi pas rester ici ? J'aimerais aussi découvrir un autre pays avant la fin de ma carrière pour découvrir une culture différente et apprendre une autre langue », assure ainsi l'ancien attaquant de l'AS Monaco devant les médias. Mais alors qu'il n'a pas reçu de proposition pour prolonger son bail, Valère Germain n'envisage pas pour autant un départ durant le mercato d'hiver : « Ce n'est pas d'actualité. Personne ne m'a dit qu'il fallait que je parte Le coach a confiance en moins. Si quelqu'un vient me dire que je doive partir, on verra. Je suis concentré sur les six derniers mois. »

... et ne craint pas l'arrivée d'un attaquant