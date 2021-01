Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas déjà fixé pour Gaëtan Laborde ?

Publié le 8 janvier 2021 à 11h10 par B.C.

En quête d’un attaquant, l’OM s’intéresse notamment à Gaëtan Laborde. Le joueur du MHSC est très courtisé sur le marché des transferts, mais un départ ne serait pas forcément à l’ordre du jour pour le joueur.

Gaëtan Laborde pourrait avoir le choix durant le mercato hivernal. En réussite à Montpellier (6 buts, 5 passes décisives), l’attaquant de 26 ans est très courtisé sur le marché des transferts, notamment par l’Olympique de Marseille, à la recherche d’un buteur pour finir la saison. Interrogé sur la situation de son joueur, Laurent Nicollin, président du MHSC, a été très clair le concernant : « Je n'ai pas de proposition. (…) Quand j'aurais une proposition sur mon bureau, je pourrai réfléchir à savoir si je le vends ou pas et je discuterai avec son agent. Ce qui est sûr, c'est qu'il partira un jour. Est-ce que ce sera cet hiver, cet été, en janvier 2022, je n'en sais rien ! Ou il terminera sa carrière chez nous ! Je ne peux pas vous dire. » Tout dépendra donc des éventuelles offensives des prétendants, mais également du choix de l’attaquant pour son avenir.

Heureux à Montpellier, Laborde ne voudrait pas précipiter son départ