Mercato - OM : Un club de Ligue 1 vient calmer les ardeurs de Longoria !

Publié le 7 janvier 2021 à 18h30 par T.M.

A la recherche d’un renfort offensif, l’OM regarderait notamment du côté de Montpellier. Gaëtan Laborde et Andy Delort susciteraient notamment l’intérêt de Pablo Longoria. Alors que l’un des deux pourrait donc venir résoudre les problèmes d’attaque d’André Villas-Boas, cela serait très loin d’être gagné.

Bien que les bons résultats s’accumulent pour l’OM en Ligue 1, André Villas-Boas souhaite avoir de nouvelles forces pour affronter au mieux cette seconde partie de saison. Durant ce mois de janvier, cela pourrait donc bouger sur la Canebière et la priorité est d’ailleurs connue de tous. En effet, l’objectif numéro 1 de Pablo Longoria est de trouver un nouvel attaquant axial pour Villas-Boas afin qu’il ait une autre solution que Dario Benedetto. Dans cette quête, les pistes se multiplient et du côté de la Ligue 1, certains joueurs retiendraient l’attention de l’OM. Il y a quelques jours, La Provence révélait que des renseignements avaient été pris pour l’attaquant de Montpellier, Gaëtan Laborde. Et du côté de La Mosson, le Français ne serait pas le seul objectif puisqu’Andy Delort serait également dans les petits papiers de l’OM. L’actuel 5ème de Ligue 1 trouvera-t-il donc bonheur dans l’Hérault ? Pas certain…

« Je n'ai pas de proposition pour Gaëtan Laborde »

L’OM serait donc intéressé par Gaëtan Laborde et Andy Delort, mais pour envisager une arrivée de l’un des deux, il faudra se mettre d’accord avec Montpellier. Et cela devrait être une mission compliquée. En effet, ce jeudi, pour Sport 24 , Laurent Nicollin, président du MHSC, a été très clair en ce qui concerne Laborde : « Laborde ? Personne n'a de bon de sortie et je n'ai pas de proposition. Donc quand tu n'as pas d’offre... Ça revient à enfiler des perles pour enfiler des perles. Quand j'aurais une proposition sur mon bureau, je pourrai réfléchir à savoir si je le vends ou pas et je discuterai avec son agent. Ce qui est sûr, c'est qu'il partira un jour. Est-ce que ce sera cet hiver, cet été, en janvier 2022, je n'en sais rien ! Ou il terminera sa carrière chez nous ! Je ne peux pas vous dire. Une chose est sûre : je n'ai pas de proposition pour Gaëtan Laborde. Maintenant, on n'est que début janvier. Je n'ai eu de proposition pour aucun de mes joueurs ».

« Dans la vie, on n'est obligé de rien »