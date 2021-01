Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet hiver, Longoria pourrait trouver son buteur en Ligue 1 !

Publié le 7 janvier 2021 à 13h30 par A.C.

A la recherche d’un attaquant, l’Olympique de Marseille pourrait être contraint de trouver des solutions au sein du championnat français.

Pablo Longoria partage un point en commun avec Leonardo. Comme son homologue du Paris Saint-Germain, le head of football de l’Olympique de Marseille connait parfaitement la Serie A. Il a en effet occupé des postes importants au sein de clubs comme la Juventus, Sassuolo ou encore l’Atalanta. Ainsi, au moment de lancer les recherches pour offrir un nouvel attaquant à André Villas-Boas, il s’est naturellement tourné vers le championnat italien. Il semble avoir commencé par Arkadiusz Milik. En fin de contrat et écarté par le Napoli, l’attaquant aurait fait l’objet de deux offres à en croire Sky Sport Italia : une de l’OM et l’autre de l’Atlético de Madrid, toutes les deux d’une valeur oscillant entre les 6 et 7M€. Mais le Napoli les aurait refusées, réclamant pas moins de 15M€. Trop pour l’OM, comme pour l’Atlético de Madrid d’ailleurs, qui aurait donc activé d’autres pistes...

La filière italienne de Longoria ne fonctionne pas

Ces nouvelles pistes mènent toutes à des joueurs de Serie A ! C’est notamment le cas avec Patrick Cutrone, qui aurait tapé dans l’œil de Pablo Longoria à en croire les informations de Gianluca Di Marzio. Mais ce jeudi, cette piste semble être tombée à l’eau. En effet, la Fiorentina a annoncé la fin du prêt de l’attaquant, qui reviendra donc à Wolverhampton. Y restera-t-il ou Longoria peut-il encore décrocher un prêt ? Selon les informations de Sky Sport Italia , il n’y aurait plus d’espoirs pour l’OM. Les Wolves souhaiteraient en effet garder Cutrone avec l’absence de Raul Jimenez. L’Italien souhaiterait d’ailleurs rester en Angleterre, où il serait persuadé de pouvoir bénéficier d’un plus grand temps de jeu. Récemment, L’Équipe a également évoqué un intérêt prononcé de l’OM pour Christian Kouamé, poussé vers la sortie par la Fiorentina. Mais là encore, les choses ne devraient pas évoluer en faveur du club phocéen. Tuttosport assure en effet que Kouamé aurait fait l’objet d’une offre de prêt du Torino, avec obligation d’achat fixée à 16M€. De l’autre côté, Sky Sport explique que le joueur pencherait plutôt pour l’Hellas Verona de son ancien coach Ivan Juric.

Laborde, Delort, Dia... place à la Ligue 1 !