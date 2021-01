Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente de recruter un champion du monde !

Publié le 7 janvier 2021 à 15h10 par A.M. mis à jour le 7 janvier 2021 à 15h14

Champion du monde avec l'équipe de France en 2018, Djibril Sidibé n'est plus titulaire indiscutable à l'AS Monaco et l'OM pourrait tenter de le relancer cet hiver afin de compenser le départ de Bouna Sarr.

Bien que la priorité de l'Olympique de Marseille soit de recruter un attaquant, André Villas-Boas souhaiterait également attirer un latéral droit afin de compenser le départ de Bouna Sarr qui a rejoint le Bayern Munich dans les dernières heures du mercato. Après avoir dû abandonner la piste menant à Joakim Maehle, l'OM s'est remis en quête d'un joueur à ce poste où Hiroki Sakai est bien seul. Dans cette optique, Pablo Longoria s'intéresserait à Pol Lirola qui évolue à la Fiorentina et tenterait d'obtenir le prêt de Kevin Malcuit (Naples). Conscient de la situation financière de l'OM, le dirigeant espagnol prospecte toutefois sur le marché et active d'autres pistes.

L'OM s'intéresse à Sidibé