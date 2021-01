Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir d’Andy Delort est scellé !

Publié le 6 janvier 2021 à 21h45 par La rédaction

A la recherche d’un renfort offensif, l’OM penserait notamment à Andy Delort. Toutefois, trouver un accord avec Montpellier serait mission impossible.

Du côté de l’OM, la priorité de ce mercato hivernal est clairement connue : recruter un attaquant axial. André Villas-Boas attend avec impatience ce renfort offensif et en coulisse, Pablo Longoria se démène pour trouver l’heureux élu. Les pistes se multiplient dans cette quête d’un attaquant, et certaines mènent notamment en Ligue 1, plus particulièrement à Montpellier. Alors que des renseignements auraient été pris pour Gaëtan Laborde, son compère d’attaque du MHSC, Andy Delort, susciterait également l’intérêt de l’OM. Mais cela serait peine perdue pour les Phocéens.

Delort, intransférable ?