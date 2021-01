Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a un joli coup à faire en Premier League !

Publié le 6 janvier 2021 à 19h30 par T.M.

Du côté de l’OM, les moyens pour se renforcer ne sont pas énormes. De quoi compliquer les plans de Pablo Longoria, qui est ainsi obligé de se creuser les méninges pour trouver des renforts. Pour les Phocéens, la bonne affaire pourrait notamment se nommer Demarai Gray. Et attirer le joueur de Leicester pourrait bien être envisageable. Explications.

Pour cette seconde partie de saison, André Villas-Boas espère des renforts à l’OM afin notamment d’accrocher une qualification en Ligue des Champions. Les priorités sont d’ailleurs clairement établies sur la Canebière avec l’accent principalement donné sur l’arrivée d’un attaquant axial pour épauler Dario Benedetto et d’un arrière droit afin de venir pallier le départ de Bouna Sarr. Toutefois, cela n’empêche pas Pablo Longoria de regarder pour se renforcer à d’autres postes. Ainsi, ces derniers jours, il a notamment été question d’un intérêt pour Demarai Gray. A 24 ans, l’ailier britannique est en fin de contrat à Leicester. L’été prochain, il pourrait donc débarquer librement, notamment dans l’optique de la succession de Florian Thauvin. Compte tenu du contexte actuel, Demarai Gray est donc une belle occasion à saisir puisqu’il ne coûtera rien aux Phocéens. Et visiblement, l’arrivée du joueur de Brendan Rodgers pourrait bien être engagée.

Ça bouge entre l’OM et Gray !

Très peu utilisé à Leicester, Demarai Gray pourrait donc saisir la main tendue par l’OM pour se relancer sur la Canebière dans les mois à venir. D’ailleurs, cela aurait déjà commencé à bouger dans ce dossier. En effet, selon les dernières informations du Daily Mail , les Phocéens auraient entamé des discussions avec l’ailier britannique. L’objectif serait de poser les premières bases pour une arrivée libre du joueur de Leicester l’été prochain. Malgré une certaine concurrence dans ce dossier Gray, l’OM aurait décidé de d’ores et déjà passer à l’action. D’ailleurs, cela pourrait bien porter ses fruits. Comme l’a confirmé Sky Sports , le club phocéen serait bel et bien intéressé par Demarai Gray, qui serait visiblement tenté par une aventure à l’étranger afin de gagner plus de temps de jeu.

Et si ça se faisait dès cet hiver ?