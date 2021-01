Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un attaquant de Villas-Boas fait une annonce sur son avenir !

Publié le 8 janvier 2021 à 14h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Valère Germain a évoqué son avenir et assure n'avoir reçu aucune offre pour prolonger son bail à l'OM.

Peu utilisé par André Villas-Boas, Valère Germain semble clairement se diriger vers un départ à moyen terme. Et pour cause, le contrat de l'ancien attaquant de l'AS Monaco prend fin en juin prochain, et une prolongation ne semble clairement pas dans l'air. Il faut dire que l'OM cherche à alléger son effectif et faire des économies en réduisant sa masse salariale. C'est ainsi que le départ de Valère Germain en fin de saison semble inévitable. Et l'ancien Niçois avoue d'ailleurs qu'il n'a reçu aucune proposition de la part de l'OM.

«Je n'ai pas reçu d'offre de la part de l'OM, ni d'autres clubs»