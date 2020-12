Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin, Germain… La décision radicale de Longoria pour les prolongations !

Publié le 29 décembre 2020 à 10h45 par T.M.

Au sein de l’effectif d’André Villas-Boas, plusieurs joueurs de l’OM sont actuellement en fin de contrat. Pour éviter de les voir partir gratuitement à la fin de la saison, il va falloir les prolonger, mais cela ne concernerait pas tout le monde…

Avec des comptes dans le rouge, l’OM doit vendre pour faire rentrer rapidement de l’argent dans les caisses. Dans les semaines et mois à venir, il faut donc s’attendre à plusieurs départs à l’instar de Morgan Sanson, Boubacar Kamara ou Duje Caleta-Car, les grosses valeurs marchandes du club. Mais du côté de l’OM, on s’expose également à d’autres départs et eux ne rapporteront rien. En effet, plusieurs joueurs d’André Villas-Boas sont en fin de contrat. Cela vaut ainsi pour Florian Thauvin, Jordan Amavi, Valère Germain, Kostas Mitroglou, Saîf-Eddine Khaoui, Christopher Rocchia, Yohann Pelé, Yuto Nagatomo ou Florian Chabrolle. Vont-ils alors prolonger pour continuer à l’OM ?

L’OM a ses priorités !