Mercato - PSG : Une belle vente de Leonardo déjà compromise ?

Publié le 8 janvier 2021 à 14h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Julian Draxler sera poussé au départ cet hiver. Arsenal sera dans le coup, mais le joueur du PSG ne serait pas la priorité des Gunners.

Malgré la volonté de Mauricio Pochettino de se renforcer cet hiver, le contexte actuel a pour conséquence de pousser le PSG à commencer par dégraisser son effectif. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont sur le départ. Le premier d'entre eux sera Julian Draxler. Et pour cause, le contrat de l'international allemand prend fin en juin prochain et il n'est plus un titulaire indiscutable au PSG. Ces derniers jours, France Football révélait d'ailleurs qu'Arsenal pourrait tenter sa chance.

Draxler n'est pas la priorité d'Arsenal