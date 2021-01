Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros départ à 0€ se confirme !

Publié le 5 janvier 2021 à 17h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Julian Draxler ne manquerait pas de prétendants. Arsenal, le Bayer Leverkusen et le Hertha Berlin seraient effectivement toujours dans le coup pour recruter l'international allemand.

Parmi les joueurs en fin de contrat, Julian Draxler semble le plus proche du départ. En effet, l'international allemand n'entrait plus réellement dans les plans de Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino n'aurait pas non plus l'intention de baser son projet autour de l'ancien joueur de Schalke 04. Par conséquent, un départ de Julian Draxler semble plus que jamais d'actualité, à tel point que Leonardo cherchera même à le vendre dès cet hiver afin de récupérer une petite indemnité de transfert qui sera la bienvenue pour les finances du PSG.

Trois clubs à l'affût pour Draxler ?