Mercato - PSG : Pochettino persiste et signe pour le recrutement hivernal !

Publié le 8 janvier 2021 à 15h45 par G.d.S.S.

De nouveau sollicité sur la question du mercato hivernal et la nécessité de voir débarquer du renfort au PSG, Mauricio Pochettino a une nouvelle fois préféré botter en touche à ce sujet.

Depuis plusieurs semaines, les spéculations ne manquent pas au sujet du mercato hivernal du PSG puisque Leonardo chercherait notamment du renfort au milieu de terrain. Dernièrement, avec la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur, les pistes menant à Christian Eriksen (Inter Milan) et Dele Alli (Tottenham) ont notamment repris de l’ampleur, le technicien argentin connaissant très bien ces deux profils pour les avoir dirigés. Mais Pochettino s’attend-il à avoir débarquer du renfort cet hiver au PSG ?

« On réfléchira et on en parlera »