Mercato - PSG : Sergio Agüero pourrait déjà faire une victime colossale à Paris !

Publié le 8 janvier 2021 à 12h10 par A.M.

Alors que la grande priorité de Mauricio Pochettino serait de recruter Sergio Agüero dont le contrat à Manchester City prend fin en juin prochain, ce dossier pourrait sceller l'avenir de Mauro Icardi qui souhaite toujours retrouver l'Italie.

Tout juste arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino souhaiterait déjà frapper fort. Ainsi, selon les informations de Bruno Satin, le technicien argentin souhaiterait absolument attirer Sergio Agüero (32 ans) au PSG la saison prochaine. Et pour cause, le contrat du Kun prend fin à l'issue de la saison et les négociations pour une prolongation de contra semblent au point mort. Cependant, si Leonardo parvient à attirer Sergio Agüero au PSG, cela ne sera pas sans conséquence dans l'effectif parisien.

Icardi poussé au départ ?