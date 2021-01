Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a une ouverture à 10M€ pour ce buteur étranger !

Publié le 8 janvier 2021 à 12h15 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'OM s'intéresse de près à la situation d'Arkadiusz Milik, en fin de contrat à l'issue de la saison. Et Naples semble bien disposé à le vendre dès cet hiver.

Ce n'est pas un secret, l'Olympique de Marseille cherchera à recruter un attaquant cet hiver. Dans cette optique, le nom d'Arkadiusz Milik circule avec insistance du côté de l'OM. Un dossier d'ailleurs récemment évoqué par André Villas-Boas : « Milik ? On est sur beaucoup de dossiers. C'est une position que l'on recherche. Il n'est pas l'unique option, mais peut-être la plus difficile à réaliser car c'est un joueur important. On va reparler avec le propriétaire pour voir ce qu'on peut faire sur ce mercato. On a démontré un intérêt, qui est malheureusement sorti dans la presse italienne, mais on n'est pas en conversation avancée, ni avec le club ni avec le joueur. On va travailler sur les autres dossiers concernant l’attaquant . »

Naples prêt à lâcher Milik