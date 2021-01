Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eriksen, Dele Alli… Une opération colossale se prépare sur le marché !

Publié le 8 janvier 2021 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncés avec insistance dans le viseur du PSG, surtout depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino, Christian Eriksen et Dele Alli pourraient faire l’objet d’un gros jeu de chaises musicales avec Leandro Paredes avant la fin du mercato hivernal.

Toujours en quête de renforts au milieu de terrain, le PSG devrait néanmoins être contraint de vendre au cours de ce mercato hivernal avant de pouvoir envisager d’attirer des recrues. À ce titre, plusieurs éléments tels qu’Idrissa Gueye, Ander Herrera ou encore Leandro Paredes sont annoncés partants. D’ailleurs, à ce jour, c’est surtout l’international argentin qui semble le plus proche de la sortie, d’autant que l’Inter Milan serait déterminé à l’attirer. Et le cas Paredes pourrait se retrouver au cœur d’un énorme deal avec le PSG et deux autres écuries…

Gros jeu de chaises musicales entre Eriksen, Alli et Paredes ?

La Gazzetta dello Sport annonce dans ses colonnes du jour un scénario XXL qui se préparerait en coulisses entre le PSG, Tottenham et l’Inter Milan. Selon le quotidien italien, les trois écuries pourraient faire l’objet de plusieurs deals croisé durant ce mercato hivernal : Christian Eriksen retournerait à Tottenham, Dele Alli signerait au PSG où il y retrouverait son ancien mentor Mauricio Pochettino, et Leandro Paredes filerait donc du côté de l'Inter. Un jeu de chaises musicales qui paraît assez improbable sur le papier, mais les trois joueurs étant annoncés avec insistance sur le départ depuis plusieurs semaines, rien n’est à exclure dans ce dossier. Surtout que le PSG aurait des vues sur Dele Alli depuis l’été dernier…

Pochettino reste muet sur le mercato