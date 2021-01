Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand ménage opéré par Leonardo cet hiver ?

Publié le 7 janvier 2021 à 21h45 par B.C.

Alors que le PSG cherche à se renforcer durant le mercato hivernal, plusieurs départs pourraient survenir dans la capitale. Des échanges de joueurs et des ventes seraient notamment à l’étude.

Le PSG n’est pas épargné par la crise du Covid-19 et le fiasco Médiapro. Les finances du club de la capitale sont donc touchées, mais Leonardo espère malgré tout renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino durant le mercato hivernal. D’après les informations de RMC , les deux hommes devraient se rencontrer prochainement pour évoquer ensemble le recrutement du Paris Saint-Germain. Christian Eriksen et Dele Alli sont notamment suivis, mais des départs pourraient être nécessaires pour financer ces arrivées. Ce mardi, la Gazzetta dello Sport annonçant que Leonardo souhaitait vendre plusieurs joueurs pour renflouer les caisses du PSG, et Ander Herrera, Thilo Kehrer, Julian Draxler, Idrissa Gueye ou encore Leandro Paredes seraient concernés par ce grand ménage.

Vente, échange… Des départs à venir ?