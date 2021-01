Foot - Barcelone

Barcelone : Pour Ronald Koeman, il n’y a pas de cas Messi !

Publié le 8 janvier 2021 à 6h00 par Th.B.

Entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman est monté au créneau pour Lionel Messi dont la méforme commençait à soulever des questions en Espagne ces derniers temps.

Depuis la reprise du championnat après le confinement au printemps dernier, Lionel Messi n’affichait pas vraiment le même niveau qu’auparavant. Mais face à l’Athletic Bilbao mercredi soir, le capitaine du FC Barcelone a inscrit un doublé et s’est montré aussi impliqué et décisif que pendant la période pré-Covid. D’ailleurs, les suiveurs du football espagnol se sont montrés unanimes sur la question et particulièrement Dermot Corrigan, correspondant du football espagnol pour T he Athletic qui a fait savoir pendant le match que Messi n’avait plus survolé les débats de la sorte depuis le début de la pandémie. Interrogé sur le regain de forme de Lionel Messi, Ronald Koeman s’est montré clair.

« Il se porte bien mieux à présent, il se sent bien en ce moment »