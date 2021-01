Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Garcia… Cette nouvelle annonce sur le recrutement du Barça !

Publié le 8 janvier 2021 à 16h00 par D.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font s’est prononcé sur le mercato hivernal du club catalan. Eric Garcia et Memphis Depay sont annoncé dans le viseur de la formation.

Après avoir vécu un mercato estival compliqué, le FC Barcelone s’apprête à traverser une nouvelle période délicate. En grande difficulté financière et fragilisé par la crise du Covid-19, le club catalan a besoin de se renforcer notamment en défense centrale et en attaque. En fin de contrat à la fin de la saison avec leur club respectif, Eric Garcia (Manchester City) et Memphis Depay (OL) sont annoncés dans le viseur du FC Barcelone. Mais comme indiqué par la presse espagnole, la formation blaugrana doit se séparer de joueurs si elle veut accueillir des renforts cet hiver.

« Une recrue en hiver ? Ce serait bien »