Mercato - Barcelone : Ça se précise pour l’avenir de Memphis Depay !

Publié le 8 janvier 2021 à 10h15 par D.M.

En fin de contrat à la fin de la saison avec l’OL, Memphis Depay devrait finalement quitter Lyon lors du prochain mercato estival. L’attaquant pourrait filer en Catalogne où le FC Barcelone lui ferait les yeux doux.

Sauf énorme retournement de situation, Memphis Depay devrait quitter l’OL en 2021. L’attaquant voit son contrat arriver à son terme à la fin de la saison et une prolongation de contrat ne serait pas d’actualité. Reste désormais à savoir si le joueur néerlandais quittera Lyon lors de ce mercato hivernal ou alors à la fin de la saison. Après la victoire de son équipe face au RC Lens ce mercredi, Depay a apporté un élément de réponse : « Je suis concentré sur ce que je fais ici. Je ne veux pas encore faire de déclaration parce que je me sens bien ici (…) On a une grande équipe, j'aime beaucoup le président, on verra ce qu'il se passe. Mais le président et moi savons ce qu'il s'est passé lors des 4 dernières saisons. Continuons et profitons de ma présence ici pour le moment. Et peut-être à la fin de la saison ».

Le FC Barcelone privilégierait un transfert de Depay en juillet prochain