Mercato - Barcelone : Le feuilleton Memphis Depay serait réglé

Publié le 7 janvier 2021 à 22h00 par La rédaction

Alors que l’avenir de Memphis Depay était toujours incertain du côté de l'OL cet hiver, il serait finalement réglé. Le joueur de 26 ans ne devrait pas bouger lors de ce mercato, mais plutôt à l'été, lorsqu’il sera libre de tout contrat.

Décidément, le feuilleton Memphis Depay est plein de rebondissements. Plusieurs rumeurs l’envoyaient ailleurs qu’à l’OL dès cet hiver. Le FC Barcelone se faisait le plus pressant pour s’attacher les services du joueur des Gones. Mais l’attaquant néerlandais ne devrait finalement pas faire ses valises en janvier. Longtemps perturbé par les tractations concernant son avenir au sein du club lyonnais, Memphis Depay aurait tranché. Le joueur de 26 ans devrait partir dès cet été, puisqu’il n’a jamais répondu favorablement aux propositions de prolongation de son club malgré les efforts de Jean-Michel Aulas.

Une grosse prime à la signature dans la balance