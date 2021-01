Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aulas en rajoute une couche pour l'avenir de Memphis Depay !

Publié le 8 janvier 2021 à 7h30 par B.C.

Ce jeudi soir, L’Equipe a annoncé que Memphis Depay pourrait rester à l’OL cet hiver avant de partir libre à l’issue de la saison. Une information qui a fait réagir Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec l’OL, l’avenir de Memphis Depay reste très incertain. L’international néerlandais était déjà proche de s’engager en faveur du FC Barcelone l’été dernier avant finalement de rester dans le Rhône, notamment en raison des problèmes financiers des Blaugrana . Ronald Koeman souhaiterait toujours s’attacher les services de l’attaquant, et l’Olympique Lyonnais va rapidement devoir trancher sur la question. Jean-Michel Aulas peut conserver un joueur important et espérer remporter la Ligue 1 avec lui, avec le risque de le perdre gratuitement à l’issue de la saison, ou alors le pousser vers la sortie en ce mois de janvier afin de récupérer une indemnité de transfert. D’après les informations divulguées par L’Equipe ce jeudi soir, Memphis Depay privilégierait un départ cet été afin d’avoir la possibilité de choisir le club de son choix et de récupérer une jolie prime à la signature.

« Ce serait bien de laisser en paix Memphis »

Cette information a en tout cas fait réagir sur Twitter Jean-Michel Aulas ce jeudi soir, qui s’est une nouvelle fois montré élogieux à l’égard du capitaine de l’OL : « Ce serait bien de laisser en paix Memphis, un capitaine exemplaire . Après la demi-finale de Ligue des champions, il peut emmener l’OL très haut cette année. Il sera toujours chez lui à l’OL ! »