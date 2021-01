Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’active pour plusieurs pépites de Pochettino !

Publié le 8 janvier 2021 à 18h10 par H.G.

Alors que le PSG a été confronté a une vague de départs libres de ses joueurs formés au club ces dernières années, la direction francilienne n’aurait pas l’intention que cela se reproduise l’été prochain.

Depuis plusieurs années, la gestion du PSG avec ses joueurs en fin de contrat est pointée du doigt par de nombreux observateurs, et ce notamment avec ses jeunes joueurs formés au club. Par exemple, l’été dernier, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ont quitté les pensionnaires du Parc des Princes au terme de leur contrat aspirant pour rejoindre respectivement le Bayern Munich et l’AS Saint-Etienne. Cette situation aurait passablement agacé en interne, où on ne voudrait plus voir ce scénario se reproduire. Et c’est justement dans cette optique que le PSG serait passé à l’action dès maintenant dans plusieurs dossiers à en croire les derniers échos parus dans la presse.

Le PSG veut convaincre ses jeunes de poursuivre leur carrière à Paris