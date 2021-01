Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Leonardo a pris une incroyable décision !

Publié le 8 janvier 2021 à 17h45 par B.C.

Liés au PSG jusqu’en juin 2022, Neymar et Kylian Mbappé discutent actuellement avec leurs dirigeants concernant leur avenir. Leonardo veut conserver ses deux stars mais serait conscient des difficultés dans ces dossiers. Ainsi, l’Italo-brésilien souhaitait privilégier le nouveau bail de Neymar.

Arrivés à l’été 2017, Neymar et Kylian Mbappé vont rapidement devoir prendre une grande décision concernant leur avenir. Le PSG cherche en effet à prolonger leur contrat, courant jusqu’en juin 2022, mais la tâche ne s’annonce pas facile. Neymar a clairement annoncé qu’il se sentait heureux dans la capitale, mais les négociations traînent. Une issue favorable semble toutefois probable dans ce dossier, ce qui est encore loin d’être garanti avec Kylian Mbappé. Le Bondynois souhaite obtenir des garanties sportives sur l’avenir du PSG avant de trancher, et l’intérêt du Real Madrid à son égard complique la tâche du club de la capitale.

Leonardo préférerait prolonger Neymar que Mbappé