Mercato - Real Madrid : Zidane n’en a pas fini avec Gareth Bale…

Publié le 8 janvier 2021 à 17h00 par D.M.

Tottenham n’aurait, pour l’heure, pas l’intention de lever l’option d’achat pour Gareth Bale. Une situation qui place le Real Madrid dans l’embarras. Explications.

Gareth Bale a vécu un véritable calvaire au Real Madrid la saison dernière. Ne rentrant pas dans les plans de Zinédine Zidane, l’attaquant gallois a occupé le banc des remplaçants à de nombreuses reprises. Le joueur de 31 ans a donc décidé de quitter le championnat espagnol lors du dernier mercato estival et de rejoindre Tottenham, club où il avait déjà évolué entre 2007 et 2013. Prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison, Gareth Bale espérait bien se relancer sous les ordres de José Mourinho, mais pour l’heure, il ne parvient à convaincre ni son entraîneur, ni ses dirigeants.

Un retour au Real Madrid pour Bale ?