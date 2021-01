Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar inquiet par le rachat de l'OM ? La réponse !

Publié le 8 janvier 2021 à 21h45 par A.M.

Alors que la vente de l'OM s'accélèrerait, du côté du Qatar, cet évènement ne susciterait aucune inquiétude. Bien au contraire.

C'est un vieux dossier qui s'accélérerait. En effet, selon les informations de Thibaud Vézirian, Frank McCourt aurait bien décidé de vendre l'OM : « Oui l'OM est à vendre. Depuis à peu près deux mois, Frank McCourt a relancé la machine en demandant qu'on lui trouve des acheteurs. Et il semblerait que la fameuse réunion qui a duré 5 jours, avec 4 jours effectif de réunion, ait donné de bonnes clés pour une future vente avec une très bonne offre difficile à refuser ». Et visiblement, du côté du PSG et du Qatar, cette situation ne ferait aucun remous.

Le Qatar n'aurait aucun problème avec la vente de l'OM