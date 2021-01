Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se complique pour la succession de Mandanda ?

Publié le 9 janvier 2021 à 0h30 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en 2024, Steve Mandanda va bientôt fêter ses 36 ans. L'OM s'est donc lancé à la recherche d'un possible successeur et a relancé le dossier de Jonas Lössl. Une piste mise à mal par l'intérêt prononcé de la franchise américaine de David Beckham.

Sur la piste d'un gardien depuis le début du dernier mercato estival, l'OM a relancé ses recherches dans l'optique de dénicher un successeur à Steve Mandanda. Pablo Longoria a alors réactivé la piste de Jonas Lössl. Le gardien d'Everton avait déjà ouvert la porte à un départ l'été dernier mais il n'en avait rien été. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Toffees , le portier de 31 ans devrait bel et bien quitter la Premier League cet hiver, mais pas pour rejoindre Marseille. Le club phocéen a dû faire face à la rude concurrence d'une franchise de MLS, en passe de remporter ce bras de fer.

Jonas Lössl vers l'Inter Miami ?