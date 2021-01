Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros duel sur le marché avec David Beckham ?

Publié le 7 janvier 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Toujours ciblé par l’OM qui préparerait déjà la succession de Steve Mandanda, Jonas Lösslintéresserait également la franchise de David Beckham qui devrait venir concurrencer le club phocéen sur le dossier.

Du haut de ses 35 ans, Steve Mandanda est plus proche de la fin de sa carrière que du début même si son contrat avec l’OM court jusqu’en juin 2024. Du coup, la direction phocéenne s’activerait déjà en coulisses pour observer le marché des gardiens, et Pablo Longoria serait disposé à activer une ancienne piste de l’OM à cet effet : Jonas Lössl (31 ans), le portier danois qui a encore un an et demi de contrat avec Everton. Mais il n’est pas seul sur le coup…

Comme l’OM, l’Inter Miami cible Jonas Lössl !

En effet, comme l’a révélé Tipsbladet, l’Inter Miami aurait également des vues sur Lössl et envisagerait d’attirer l’ancien gardien de l’En Avant Guingamp en MLS dans les mois à venir. La franchise appartenant à David Beckham devrait donc être le principal concurrent de l’OM dans ce dossier, et reste à savoir qui raflera la mise.