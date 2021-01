Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un grand danger pour l'avenir de Boubacar Kamara !

Publié le 6 janvier 2021 à 17h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Boubacar Kamara pourrait être vendu prochainement afin de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Sous le charme du jeune milieu de terrain de l'OM, le Bayern Munich serait prêt à se muer en trouble fête sur ce dossier.

Etincelant sous les couleurs de l'OM, Boubacar Kamara pourrait très vite prendre le large. Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le club phocéen, le jeune milieu de terrain de 21 ans pourrait être vendu lors du prochain mercato estival pour ne pas être cédé gratuitement s'il ne prolonge pas. Mais heureusement pour l'OM, Boubacar Kamara semble plutôt parti pour étendre son bail. Interrogé sur son avenir, l'international espoir français a confirmé l'ouverture des négociation avec sa direction pour une prolongation. « Pablo (Longoria) ne vous a pas menti, il y a des discussions qui ont déjà commencé, avec mes agents et ma mère » , avait confié la pépite de l'OM en conférence de presse le 21 décembre. Malgré cette sortie, les écuries européennes, et en particulier le Bayern, seraient toujours à l'affût pour le récupérer.

Le Bayern en embuscade pour Boubacar Kamara ?