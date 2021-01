Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un appel du pied improbable !

Publié le 7 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé suscite encore de nombreuses interrogations, un club italien affiche son rêve, avec ironie, de recruter l’attaquant français du PSG.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé son bail dans la capitale, et pour cause, il demanderait des garanties sportives solides avant de faire son choix. Très courtisé sur le marché des transferts (Real Madrid, Liverpool…), Mbappé devrait coûter très cher s’il décidait de quitter le PSG en fin de saison. Et un club italien n’a pas hésité à ironiser sur ce dossier…

« Mes enfants me réclament Mbappé »