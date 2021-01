Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal et Ajroudi toujours en course pour racheter l'OM ? La réponse !

Publié le 8 janvier 2021 à 21h15 par A.M.

Alors que Frank McCourt aurait décidé de vendre l'OM, le futur propriétaire du club phocéen ne sera par Mohamed Ayach Ajroudi.

Lors du printemps 2020, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal ont monopolisé l'espace médiatique afin de vanter les mérites de leur projet pour racheter l'OM. Très agressif dans les médias pour mettre la pression sur Frank McCourt et le convaincre vendre l'OM, les deux associés ont été rappelés à l'ordre pour Jacques-Henri Eyraud qui les a même assignés en justice. Et alors que Thibaud Vézérian a assuré que Frank McCourt a décidé de vendre l'OM, le journaliste ne révèle par le nom de l'éventuel acheteur à l'origine de l'offre de rachat, mais une chose est sûre, Ajroudi et Boudjellal ne seront pas dans le coup.

«Boudjellal est totalement hors course»